Witwasonderzoek Deutsche Bank mogelijk gelinkt aan Abramovitsj

donderdag, 29 januari 2026 om 10:51
FRANKFURT (ANP/DPA/BLOOMBERG/AFP) - De doorzoeking van kantoren van Deutsche Bank heeft mogelijk te maken met verdachte transacties rondom de Russische oligarch Roman Abramovitsj. Woensdag vielen Duitse autoriteiten kantoren van de bank in Berlijn en Frankfurt binnen om beschuldigingen van witwassen te onderzoeken. Volgens de krant Süddeutsche Zeitung gingen één of meerdere witwasmeldingen over transacties met betrekking tot bedrijven van Abramovitsj.
Abramovitsj is een miljardair en de voormalige eigenaar van de Engelse voetbalclub Chelsea. Hij kwam in 2022, na de Russische inval in Oekraïne, op de EU-sanctielijst te staan.
Het OM in Frankfurt heeft nog niet bevestigd wie het doelwit is van het witwasonderzoek. De aanklager stelt dat Deutsche Bank "in het verleden zakelijke relaties heeft gehad met buitenlandse bedrijven die mogelijk betrokken waren bij witwaspraktijken". De bank werd de afgelopen jaren om deze reden al vaker doorzocht. Zo werd in 2022 het hoofdkantoor in Frankfurt onder de loep genomen.
