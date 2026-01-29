Bondskanselier Merz wil meer politiek zelfvertrouwen voor Europa

BERLIJN (ANP/DPA) - Europa moet de taal van de machtspolitiek leren spreken, zegt bondskanselier Friedrich Merz. De Duitse regeringsleider vindt dat meer politiek zelfvertrouwen nodig is in een opkomende wereld van grootmachten. Hij zei dit in een speciale toespraak over de buitenlandse politiek in de Bondsdag.

"Europeanen kunnen alleen dingen verwezenlijken als we zelf een Europese macht worden", aldus Merz. Hij wees erop dat "Europa de afgelopen decennia de politieke kracht is geweest die heeft aangedrongen op de rechtsstaat als fundament van de betrekkingen tussen staten en volkeren." Dat moet volgens Merz zo blijven.

Over de spanningen rond de Amerikaanse claims op Groenland, het Arctische aan Denemarken toebehorende eiland, zei Merz dat hij daarbij recent "een gevoel van zelfrespect" in Europa kon bespeuren. "Met dit hernieuwde zelfvertrouwen van de Europeanen moeten we aan de slag", aldus Merz.