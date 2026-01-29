ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bondskanselier Merz wil meer politiek zelfvertrouwen voor Europa

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 10:48
anp290126137 1
BERLIJN (ANP/DPA) - Europa moet de taal van de machtspolitiek leren spreken, zegt bondskanselier Friedrich Merz. De Duitse regeringsleider vindt dat meer politiek zelfvertrouwen nodig is in een opkomende wereld van grootmachten. Hij zei dit in een speciale toespraak over de buitenlandse politiek in de Bondsdag.
"Europeanen kunnen alleen dingen verwezenlijken als we zelf een Europese macht worden", aldus Merz. Hij wees erop dat "Europa de afgelopen decennia de politieke kracht is geweest die heeft aangedrongen op de rechtsstaat als fundament van de betrekkingen tussen staten en volkeren." Dat moet volgens Merz zo blijven.
Over de spanningen rond de Amerikaanse claims op Groenland, het Arctische aan Denemarken toebehorende eiland, zei Merz dat hij daarbij recent "een gevoel van zelfrespect" in Europa kon bespeuren. "Met dit hernieuwde zelfvertrouwen van de Europeanen moeten we aan de slag", aldus Merz.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 508044476

3 soorten burn-out

39179b03ea320c5dd6ef40ae8572151461d0356f

Maak je geen illusies: dit gebeurt er echt als je arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt

ANP-548712690

Een jaar Trump-II: sentiment versomberd, waardering en vertrouwen storten in

ANP-543234585

Eva Jinek bejubelde Noa Vahle, maar waarom eigenlijk? "Ze is te correct"

prd-front-5161535-1-600x600

Melatonine: het 'natuurlijke' slaapmiddel dat minder onschuldig is dan je denkt

82fd9058acb85ad1881e807d8984cf5e

Financial Times: Trump-mensen hebben gesprekken met extreme Canadese separatisten

Loading