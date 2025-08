Schoof belt met Egyptische president over hongersnood Gaza

DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof heeft met de Egyptische president Abdel Fatah al-Sisi gebeld over de hongersnood in de Gazastrook. Schoof en al-Sisi bespraken onder meer de noodhulp die Egypte levert aan Gaza, en de rol die het land speelt in onderhandelingen tussen Hamas en Israël.

"Ik heb mijn waardering uitgesproken voor de grote hoeveelheid hulp die Egypte beschikbaar stelt aan de noodlijdende bevolking van Gaza", schrijft Schoof op X. "Het is van groot belang dat die hulpgoederen de mensen in Gaza bereiken." Of Nederland daarbij kan helpen, bijvoorbeeld door vanuit de lucht hulpgoederen te droppen in Gaza, schreef Schoof er niet bij.

De premier belde hier donderdag ook al over met de Jordaanse koning Abdullah. "We spraken ook over de wijze waarop die hulp geleverd kan worden zodat deze de Gazaanse bevolking snel en veilig bereikt, en wat Nederland hiervoor doet en nog meer kan doen", schreef Schoof na dat gesprek op X.