Andrej Babiš benoemd tot Tsjechische premier

PRAAG (ANP) - Andrej Babiš is aangesteld als nieuwe premier van Tsjechië. In een live op tv uitgezonden ceremonie benoemde president Petr Pavel de 71-jarige partijleider van de populistische ANO in zijn nieuwe rol.

Babiš, een zelfverklaard aanhanger van de Amerikaanse president Donald Trump, deed afgelopen week afstand van het door hem opgerichte miljardenbedrijf Agrofert. Het concern is eigenaar van zo'n 250 dochterbedrijven in uiteenlopende industrieën, waaronder de landbouwsector. Babiš' terugtreden was nodig om de weg vrij te maken voor zijn premierschap en de suggestie van belangenverstrengeling te voorkomen.

ANO haalde begin oktober ongeveer een derde van de stemmen en tekende eind die maand een coalitieakkoord met de eurosceptische motoristenpartij en het uiterst rechtse SPD. De coalitie wil onder meer de Tsjechische steun aan Oekraïne terugdringen, het migratiecijfer terugschroeven en het klimaatbeleid afzwakken.

Van 2017 tot 2021 was Babiš ook al premier van Tsjechië.