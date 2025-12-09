ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Andrej Babiš benoemd tot Tsjechische premier

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 9:41
anp091225075 1
PRAAG (ANP) - Andrej Babiš is aangesteld als nieuwe premier van Tsjechië. In een live op tv uitgezonden ceremonie benoemde president Petr Pavel de 71-jarige partijleider van de populistische ANO in zijn nieuwe rol.
Babiš, een zelfverklaard aanhanger van de Amerikaanse president Donald Trump, deed afgelopen week afstand van het door hem opgerichte miljardenbedrijf Agrofert. Het concern is eigenaar van zo'n 250 dochterbedrijven in uiteenlopende industrieën, waaronder de landbouwsector. Babiš' terugtreden was nodig om de weg vrij te maken voor zijn premierschap en de suggestie van belangenverstrengeling te voorkomen.
ANO haalde begin oktober ongeveer een derde van de stemmen en tekende eind die maand een coalitieakkoord met de eurosceptische motoristenpartij en het uiterst rechtse SPD. De coalitie wil onder meer de Tsjechische steun aan Oekraïne terugdringen, het migratiecijfer terugschroeven en het klimaatbeleid afzwakken.
Van 2017 tot 2021 was Babiš ook al premier van Tsjechië.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 470558113 1

Rekeningrijden staat weer op de agenda: zo willen CDA en D66 van bezit- naar verbruiksbelasting

ANP-494536631

Wat is vulvodynie? "Het duurt lang voor vrouwen het doorhebben"

shutterstock_2674189913

The Economist: de beste economie van 2025

ANP-532166656

5 soorten hobby's die goed zijn voor je zelfdiscipline

ANP-526789623

Vastendieet zorgt voor opmerkelijke veranderingen in je hersenen en darmen

bloedbank ziet toename antistoffen tegen covid 19 bij bloeddonors1603887608

Wetenschappers ontdekken ‘nieuw’ bloedtype: slechts een handjevol mensen heeft het

Loading