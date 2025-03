Oplopende ruzie tussen Mona Keizer en Marjolein Faber

Gisteren was weer een bijzondere Faber-dag in de Tweede Kamer: de minster moest in de Kamer een wijziging van de Vreemdelingenwet verdedigen. Maar niet een wijziging die ging over haar geliefde asielzoekers, maar over kennismigranten. Dat zijn mensen van buiten de EU die iets heel bijzonders kunnen, zodat ze hier mogen komen werken.

Maar Faber bleek geen idee te hebben hoe haar eigen voorstel in elkaar zit. En dus deed ze wat ze doet als ze in het nauw zit: ze gaf iedereen – behalve zichzelf – de schuld van haar falen. Dit keer ging ze te ver. De Kamer stuurde haar weg. Ze mag terugkomen als ze zich beter heeft voorbereid.

De ergernis over Faber groet. Ook binnen het kabinet. Met name tussen Mona Keizer en Faber gaat het steeds verder mis.

Haagse bronnen van het AD zeggen dat de onderlinge verhouding tussen de twee ministers ‘tot onder het nulpunt is gedaald’. Men zegt dat er ‘spanning is tussen de twee dames’.

Ze zouden moeten samenwerken als het gaat over statushouders die een woning nodig hebben. Maar samenwerken kunnen ze niet. Ze gunnen elkaar - ook in het openbaar - het licht in de ogen niet. ,,Er wordt met de ogen gedraaid, je merkt dat ze niet op één lijn zitten”, zegt een aanwezige bij een ontspoorde vergadering tegen het AD.

Daarnaast hekelt Keijzer de botte bestuursstijl van Faber. Ze gaat als ‘een olifant door een porseleinkast banjeren’ en doet geen moeite doen om steun te krijgen voor haar asielwetten. De vrees van Keijzer is (en niet alleen van haar) dat het kabinet ‘straks niets gedaan heeft gekregen’.

Die bestuursstijl stoort ook premier Schoof. Hij schrapte vorige week een voorbereidende vergadering voor de ministerraad. Faber had ambtelijke stukken rond de intrekking van de Spreidingswet te laat naar betrokken ministers gestuurd. Die konden zich daar niet goed op voorbereiden.

Het gevolg is dat van het 'strengste asielbeleid ooit' tot zover helemaal niets terecht is gekomen.