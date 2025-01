Woningmarkt koelt af: 'Meer huizen onder de vraagprijs verkocht én opvallende trend in grote steden’

De snelheid waarmee de huizenprijzen oploopt, lijkt nu eindelijk af te nemen. Dat constateert Makelaarsland, de grootste online NVM-makelaar, op basis van recente cijfers. "Hoewel de huizenmarkt nog steeds krap is, krijgen we wel signalen dat de markt iets bekoeld is", vertelt directeur Ivor Brevé aan De Telegraaf.

Huizenverkopers merken het volgens Brevé inmiddels ook. "Je hoort dat verkopers soms verbaasd zijn over de matige belangstelling. Ze dachten dat het nog steeds een verkopersmarkt was. Maar wij voelen dit al een maand of drie."

Kopers durven weer lager te bieden

Makelaarsland zag het afgelopen kwartaal een subtiele maar veelzeggende verandering in het gedrag van kopers en verkopers. Kopers zijn minder bang om een bod onder de vraagprijs te doen. In de laatste drie maanden van 2024 werd in 34% van de gevallen onder de vraagprijs geboden. Ter vergelijking: in het derde kwartaal was dat 27%, en in het tweede kwartaal nog 25%.

"Tot afgelopen zomer was overbieden de norm en was er voor de meeste woningen overmatige belangstelling", zegt Brevé. "Nu zien onze makelaars dat kopers meer kansen krijgen. Natuurlijk zijn er nog steeds woningen die razendsnel en ver boven de vraagprijs worden verkocht, maar er zijn ook huizen waar merkbaar minder interesse voor is."

Minder kijkers per woning

De gemiddelde hoeveelheid bezichtigingen per woning daalde eveneens. In het laatste kwartaal van 2024 noteerde Makelaarsland gemiddeld 7,2 bezichtigingen per woning, een daling ten opzichte van de ruim negen bezichtigingen in de drie voorgaande kwartalen. Vooral in november en december kelderde de interesse zichtbaar.

In de grote steden is de afkoeling van de markt het duidelijkst voelbaar. "Waar er in de eerste drie kwartalen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag gemiddeld bijna dertien kijkers per woning waren, is dat nu teruggezakt naar iets meer dan zeven", maakt Brevé duidelijk. "Voor het eerst in lange tijd ligt de belangstelling per woning in de grote steden op hetzelfde niveau als in de rest van Nederland."

Echte stagnatie of momentopname?

Opvallend genoeg blijft de gemiddelde verkooptijd van woningen constant. Sinds mei ligt die stabiel op ongeveer zes weken. Of de huizenprijzen daadwerkelijk zijn gestagneerd, wordt later deze week duidelijk wanneer de NVM zijn verkoopcijfers van het afgelopen kwartaal publiceert.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde recent dat de prijzen van bestaande koopwoningen in november gemiddeld 11,9% hoger lagen dan een jaar eerder. Die cijfers zijn echter gebaseerd op gegevens van het Kadaster, die zo’n drie maanden achterlopen op de actuele verkooptransacties.

