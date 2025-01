Ruzie op radicaalrechts: Musk wil van Farage af, want niet extreem genoeg

Elon Musk is compleet losgeslagen, en heeft de afgelopen weken via zijn platform X een frontale aanval ingezet op Europa. Hij steunt extreemrechtse krachten en deelt nepnieuws en complottheorieën om zijn ideeën kracht bij te zetten. Ook zijn politieke vrienden zijn niet veilig. Brexit-activist Nigel Farage, de huidige leider van Reform UK krijgt ook een veeg uit de pan.

Op X liet Musk weten dat Farage volgens hem "niet in huis heeft wat nodig is" om de partij te leiden. Hij gaf geen verdere uitleg over deze opmerking. Farage schrijft vervolgens dat de kritiek te maken heeft met een meningsverschil over Musk's steun aan extreemrechts activist Tommy Robinson.

Van vriend naar vijand

"Het kwam als een verrassing", reageerde Farage. "Maar ik zal mijn principes nooit verloochenen." De uitspraak van Musk komt enkele uren nadat Farage hem in een interview met de BBC nog een "vriend" had genoemd. In het programma Sunday with Laura Kuenssberg noemde Farage Musk zelfs een "held" en prees hij hem omdat Musk volgens hem Reform UK "cool" maakt.

Tot voor kort leek Musk een uitgesproken supporter van Farage en zijn partij. In december schreef de techmiljardair op X dat Groot-Brittannië "absoluut" Reform UK nodig heeft. Maar de vriendschap lijkt nu flink bekoeld geraakt.

De kwestie Tommy Robinson

De spanningen draaien om Musk’s oproep om Tommy Robinson, wiens echte naam Stephen Yaxley-Lennon is, vrij te laten. Robinson zit momenteel een gevangenisstraf van 18 maanden uit wegens minachting van de rechtbank. Hij had eerder een gerechtelijk bevel overtreden door ongefundeerde beschuldigingen te herhalen over een Syrische vluchteling die betrokken was bij een incident op een Britse school.

Farage reageerde zondag op Musk’s kritiek door te stellen: "Elon is een opmerkelijk individu, maar hierin ben ik het helaas niet met hem eens. Mijn standpunt blijft dat Tommy Robinson niet geschikt is voor Reform en ik laat mijn principes niet varen."

Machtige Musk

Enkele minuten nadat Farage deze verklaring deelde, plaatste Musk een nieuwe post op X met de woorden: "Laat Tommy Robinson nu vrij."

Farage leek tot voor kort te profiteren van de steun van Musk, maar dat lijkt na deze publieke ruzie niet meer zo zeker.

