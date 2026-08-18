Woonalliantie: draai belemmerende regels woningmarkt terug

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet zou belemmerende regels op de woningmarkt moeten terugdraaien om ervoor te zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. De ambitie van het kabinet-Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen blijft anders onhaalbaar. Daarvoor waarschuwt een coalitie, bestaande uit onder meer branchevereniging van woningcorporaties Aedes, Bouwend Nederland, de koepelorganisatie voor projectontwikkelaars NEPROM en het Interprovinciaal Overleg (IPO), in een dinsdag verschenen rapport.

De organisaties zien dat de opbrengsten voor verhuurders en investeerders onder druk staan, terwijl de risico's toenemen. Daardoor haken steeds meer investeerders af op de woningmarkt. Dit komt vooral door het huidige fiscale beleid.

"Geef alle partijen voldoende vertrouwen en ruimte om langdurig te investeren in betaalbare woningbouw, gebiedsontwikkeling en de bouw van nieuwe huur- en koopwoningen", aldus de Woonalliantie. De organisaties willen dat de voorwaarden zo worden aangepast dat langetermijninvesteringen in de woningmarkt weer aantrekkelijk worden.

De marktpartijen willen onder meer dat de overdrachtsbelasting wordt verlaagd en dat de belasting op fictieve rendementen verdwijnt. Ook pleiten ze voor aanpassingen van de regulering van de middenhuur en de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties. Daarnaast hebben corporaties meer geld nodig voor woningbouw.

Onder voormalig woonminister Hugo de Jonge werden de huren in het middensegment aan banden gelegd om huurders te beschermen. Vastgoeddeskundigen waarschuwden echter al snel dat de nieuwe regels juist averechts zouden werken en het woningtekort verder zouden vergroten. Ze pleiten al geruime tijd voor het terugdraaien van onder meer deze huurwet.