Grensproject in nationaal park Texas stilgelegd na felle kritiek

WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De bouw van een groot grensproject in het Big Bend National Park in de Amerikaanse staat Texas is tijdelijk stilgelegd na fel lokaal verzet van zowel Democraten als Republikeinen. Het project van 1,7 miljard dollar is onderdeel van de bredere plannen van president Donald Trump om een grensmuur met Mexico te bouwen.

Rodney Scott, commissaris van grensdienst Customs and Border Protection (CBP), zei maandag in een video op X dat hij de bouwwerkzaamheden heeft stilgelegd totdat hij de situatie persoonlijk beoordeeld heeft.

Het ruige en afgelegen terrein van het Big Bend National Park staat bekend om zijn rijke biodiversiteit en samenkomst van meerdere ecosystemen. Eerder deze maand begonnen bulldozers met het aanleggen van voertuigbarrières, patrouillewegen, verlichting en detectietechnologie. De regering van Trump heeft meerdere milieuwetten opzijgeschoven om het project door te laten gaan.

De lokale gemeenschap en bestuurders, onder wie veel Trump-aanhangers, zijn verenigd in hun zorgen over de schade die het project zal toebrengen aan de natuur. Het moeilijk begaanbare terrein dient volgens hen bovendien als natuurlijk afschrikmiddel voor mensen die de grens proberen over te steken. De geplande infrastructuur zou daarom overbodig zijn.