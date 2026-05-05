Doden en gewonden bij Russische aanvallen in Oekraïense regio's

door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 8:38
POLTAVA (ANP/RTR) - Russische drone- en raketaanvallen hebben in de Oekraïense regio Poltava aan zeker vier mensen het leven gekost en 31 mensen verwond, meldt de gouverneur. Het Oekraïense staatsgasbedrijf Naftogaz meldt dat bij aanvallen op gasinstallaties in Poltava en Charkiv vijf doden zijn gevallen.
In Poltava werden volgens gouverneur Vitali Djakivnytsj twee locaties getroffen door wapens of brokstukken. Volgens hem kwamen ook bijna 3500 klanten zonder gas te zitten. Ook werd het spoor beschadigd.
Naftogaz-topman Serhi Koretsky meldt dat door Russische aanvallen in twee regio's drie medewerkers van het bedrijf en twee hulpverleners werden gedood. Daarnaast raakten volgens hem 37 mensen gewond. De installaties zouden aanzienlijke schade hebben opgelopen, waardoor minder gas wordt geproduceerd.
