Wilders vond speech Zelensky in Tweede Kamer 'indrukwekkend'

DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders is onder de indruk van de speech die de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dinsdag hield in de Tweede Kamer. Zelensky maakte volgens Wilders goed de impact duidelijk van de onophoudelijke Russische raket- en droneaanvallen. "Dus indrukwekkend", aldus de leider van de grootste fractie in de Kamer.

Het viel Wilders daarnaast op dat Zelensky Nederland bedankte voor de steun in de oorlog met Rusland, waar de PVV steeds erg kritisch op is geweest. De PVV-leider wilde zich niet aansluiten bij de dank die voorzitter Jesse Klaver van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken uitsprak voor de strijd die Oekraïne levert om Rusland een halt toe te roepen. "Ik kies mijn eigen woorden", zei hij.

Net als de andere fractieleiders gaf Wilders de Oekraïense president een staande ovatie. Hij wilde daarmee naar eigen zeggen laten zien dat hij "een soeverein land" steunt dat zonder aanleiding door "een agressor genaamd Rusland" is aangevallen. "Dat vond ik nodig", aldus de PVV-voorman.