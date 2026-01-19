ECONOMIE
World Economic Forum in Davos begonnen met openingsconcert

Economie
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 22:45
anp190126209 1
DAVOS (ANP/AFP/RTR) - De 56e editie van het World Economic Forum in Davos is maandagavond geopend met een openingsconcert dat bijna een uur duurde. Het thema dit jaar is 'A Spirit of Dialogue'.
De jaarlijkse topconferentie duurt tot en met vrijdag. Jaarlijks komen meer dan 2000 politici, academici en toplieden van bedrijven en maatschappelijke organisaties in het Zwitserse Davos samen. Ze spreken elkaar over wereldwijde problemen en uitdagingen, zoals het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de opgelopen spanningen rond Groenland.
Ingewijden zeiden tegen Reuters dat de Russische speciale gezant Kirill Dmitriev deze week naar Davos gaat. De Amerikaanse president Donald Trump komt woensdag.
Schoof, Van Weel en Brekelmans
Ook de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is er. Ze benadrukte tegenover een delegatie van het Amerikaanse Congres "de noodzaak om de soevereiniteit van Groenland en Denemarken ondubbelzinnig te respecteren".
Namens Nederland zijn demissionair minister-president Dick Schoof en ministers David van Weel (Buitenlandse Zaken) en Ruben Brekelmans (Defensie) aanwezig.
