ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Soedanese RSF doodt 'per ongeluk' 7 militairen uit Tsjaad

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 22:37
anp190126208 1
NDJAMENA (ANP/AFP) - De Soedanese Rapid Support Forces zeggen "per ongeluk" in gevecht te zijn geraakt met het leger uit buurland Tsjaad. Daarbij werden volgens dat land zeven militairen gedood. De RSF zegt dat het om een fout ging en dat de paramilitairen het gemunt hadden op leden van het Soedanese leger die vanuit Tsjaad de grens zouden zijn overgestoken.
De RSF benadrukt de soevereiniteit en de internationaal erkende grenzen van Tsjaad te respecteren. De paramilitaire organisatie zegt het incident te onderzoeken en de "nodige maatregelen" te nemen.
Soedan wordt al bijna drie jaar geteisterd door een oorlog en die woedt ook hevig in de westelijke regio Darfur, die grenst aan Tsjaad. De RSF heeft dat gebied vrijwel volledig in handen. Door de oorlog zijn volgens tellingen van de Verenigde Naties ongeveer een miljoen Soedanezen naar Tsjaad gevlucht.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-470856797

Ben Bot (oud-minister van Buitenlandse Zaken) over Trump/Groenland: “Als dit succesvol is, wordt Canada opgediend”

premium_photo-1661912357871-b23dced405c1

Psychologie onthult: waarom sommige zeventigplussers onweerstaanbaar blijven

ANP-546527157

Deze simpele manier van bewegen levert verrassende gezondheidsvoordelen op

ANP-529951598

Trump bedreigt Noorse premier: geen Nobelprijs, dan is het tijd voor oorlog

ANP-532166801

Leer Bayesiaans denken: zo neem je altijd de optimale beslissing

anp190126178 1

Trump tegen Britse premier: ik ben mogelijk verkeerd geïnformeerd

Loading