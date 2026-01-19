Soedanese RSF doodt 'per ongeluk' 7 militairen uit Tsjaad

NDJAMENA (ANP/AFP) - De Soedanese Rapid Support Forces zeggen "per ongeluk" in gevecht te zijn geraakt met het leger uit buurland Tsjaad. Daarbij werden volgens dat land zeven militairen gedood. De RSF zegt dat het om een fout ging en dat de paramilitairen het gemunt hadden op leden van het Soedanese leger die vanuit Tsjaad de grens zouden zijn overgestoken.

De RSF benadrukt de soevereiniteit en de internationaal erkende grenzen van Tsjaad te respecteren. De paramilitaire organisatie zegt het incident te onderzoeken en de "nodige maatregelen" te nemen.

Soedan wordt al bijna drie jaar geteisterd door een oorlog en die woedt ook hevig in de westelijke regio Darfur, die grenst aan Tsjaad. De RSF heeft dat gebied vrijwel volledig in handen. Door de oorlog zijn volgens tellingen van de Verenigde Naties ongeveer een miljoen Soedanezen naar Tsjaad gevlucht.