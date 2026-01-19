ECONOMIE
WOZ-bureau past website aan na klachten van consumenten bij ACM

Economie
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 16:27
anp190126148 1
DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft WOZ-bezwaarbureau Eerlijke WOZ zijn website laten aanpassen. De toezichthouder kreeg meldingen van consumenten over onduidelijke informatie.
Consumenten meldden dat zij ongewild een machtiging aan Eerlijke WOZ hadden afgegeven, na een online check of bezwaar maken zin zou hebben. Ook lieten ze weten dat het bureau niet duidelijk was over de proceskosten die bij de bezwaarprocedure komen kijken. Inmiddels heeft het bedrijf zijn website volgens de ACM aangepast en de informatie over de machtiging voor de WOZ-aanvraag en de kosten verduidelijkt.
Via een bezwaarbureau kunnen huiseigenaren bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde van hun woning. Omdat mensen de komende tijd de jaarlijkse besluiten weer ontvangen, wijst de ACM WOZ-bureaus op de regels. De waakhond wijst erop dat huiseigenaren ook zelf online gratis bezwaar kunnen maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. De onroerendezaakbelasting wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning.
