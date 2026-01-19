ECONOMIE
VN-mensenrechtenchef ziet toename aantal executies Iran

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 16:23
GENÈVE (ANP) - VN-mensenrechtenchef Volker Türk heeft afgelopen jaar een "verontrustende toename" gezien in het wereldwijde aantal executies. Dat komt met name door de situatie in Iran, waar volgens zijn kantoor in 2025 zeker 1500 doodstraffen zijn uitgevoerd. Een jaar eerder waren dat er nog 901.
"De schaal en het tempo van de executies suggereren een systematisch gebruik van de doodstraf als instrument van staatsintimidatie", schrijft Türk. Volgens hem worden migranten en etnische minderheden buitenproportioneel vaak geëxecuteerd.
Iran is volgens mensenrechtenorganisaties na China het land met de meeste executies ter wereld. Daarnaast is ook in landen als Saudi-Arabië en de Verenigde Staten het aantal uitgevoerde doodstraffen toegenomen.
Iran is op dit moment in de ban van grootschalige protesten tegen het regime. Daarbij zijn duizenden demonstranten om het leven gekomen en tienduizenden mensen opgepakt. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen dat zij ook de doodstraf kunnen krijgen.
