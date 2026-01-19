ECONOMIE
Franse premier wil begroting doordrukken zonder stemming

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 16:42
anp190126151 1
PARIJS (ANP) - Frankrijk wil zijn staatsbegroting voor 2026 doordrukken buiten het parlement om. Dat melden Franse media, waaronder Le Parisien. Officieel is de stap nog niet bekendgemaakt, maar volgens regeringsbronnen van dat medium zou premier Sébastien Lecornu zijn keuze al enkele dagen geleden hebben gemaakt.
Om de begroting erdoor te krijgen, wil Lecornu zich beroepen op artikel 49.3 van de grondwet. Dat staat toe dat de staat een wet kan doordrukken zonder de daarvoor gebruikelijke parlementaire stemming. De enige manier om dat juridische geitenpaadje te blokkeren, is als een motie van wantrouwen tegen de regering-Lecornu wordt aangenomen.
Om de begroting is veel te doen in Frankrijk. Vorig jaar leidde een voorgenomen miljardenbezuiniging al tot grote stakingen en het vertrek van toenmalig premier François Bayrou, die een vertrouwensstemming verloor.
Via noodwetgeving kon eind 2025 worden voorkomen dat het uitblijven van een begroting uitliep op een overheidsshutdown.
