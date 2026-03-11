ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump: oorlog snel voorbij want er is niks meer aan te vallen

Samenleving
door Redactie
woensdag, 11 maart 2026 om 16:07
bijgewerkt om woensdag, 11 maart 2026 om 16:21
anp110326165 1
De oorlog tegen Iran is volgens president Donald Trump snel voorbij, want er is "praktisch niets meer om aan te vallen". Hij zei dit woensdag in een kort vraaggesprek met de nieuwssite Axios.
Er is volgens Trump in Iran bijna niets meer om als doelwit aan te merken. "Er zijn nog wat kleine dingetjes en op ieder moment dat ik wil dat het ophoudt, houdt het op", aldus Trump.
De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) heeft het woensdag juist over "een lange uitputtingsoorlog". Die zal de Amerikaanse economie en de wereldeconomie verwoesten.
Strijd voortzetten
Ook zullen volgens de garde de Amerikaanse militaire capaciteiten worden uitgehold en volkomen vernietigd. Iraanse leiders hebben herhaaldelijk betoogd dat zij de strijd voortzetten.
De Israëlische defensieminister Israel Katz zei dat de oorlog doorgaat zonder tijdslimiet tot alle doelen zijn bereikt. Amerikaanse en Israëlische functionarissen hebben aangegeven dat geen plannen bekend zijn over wanneer de aanvallen stoppen.
loading

POPULAIR NIEUWS

121766530_m

Darmkanker: deze vleeswaren kun je beter niet meer eten

generated-image (2)

Odido liet jarenlang expres gegevens van klanten uitlekken

628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

anp100326189 1

Tanker-vloot voor olie onderweg naar alternatieve Saudische haven

107009477-15631271-Thylane_was_three_when_she_was_catapulted_to_the_spotlight_after-a-26_1773136093701

Hoe het verder ging met Thylane Blondeau, 16 jaar geleden uitgeroepen tot het mooiste meisje ooit

142219227_m

Met je smartphone op de wc? Dat kan je duur komen te staan

Loading