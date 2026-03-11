Trump: oorlog snel voorbij want er is niks meer aan te vallen

De oorlog tegen Iran is volgens president Donald Trump snel voorbij, want er is "praktisch niets meer om aan te vallen". Hij zei dit woensdag in een kort vraaggesprek met de nieuwssite Axios.

Er is volgens Trump in Iran bijna niets meer om als doelwit aan te merken. "Er zijn nog wat kleine dingetjes en op ieder moment dat ik wil dat het ophoudt, houdt het op", aldus Trump.

De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) heeft het woensdag juist over "een lange uitputtingsoorlog". Die zal de Amerikaanse economie en de wereldeconomie verwoesten.

Strijd voortzetten

Ook zullen volgens de garde de Amerikaanse militaire capaciteiten worden uitgehold en volkomen vernietigd. Iraanse leiders hebben herhaaldelijk betoogd dat zij de strijd voortzetten.

De Israëlische defensieminister Israel Katz zei dat de oorlog doorgaat zonder tijdslimiet tot alle doelen zijn bereikt. Amerikaanse en Israëlische functionarissen hebben aangegeven dat geen plannen bekend zijn over wanneer de aanvallen stoppen.