SANTA CLARA (ANP) - De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft een onderzoek ingesteld naar Nvidia, meldt The Wall Street Journal op basis van bronnen. Het onderzoek zou mogelijk gaan over of het bedrijf beleggers heeft misleid met zijn berichtgeving rond het vertrek van topman Jensen Huang, zeggen enkele ingewijden tegen de Amerikaanse krant. Maar The Wall Street Journal stelt niet precies te weten waar het onderzoek zich op richt.

Medeoprichter Jensen Huang vertrok een week geleden bij Nvidia na berichten over meerdere affaires. De topman zou onder meer een verhouding hebben gehad met een vermeende Chinese spion.

Het is een nieuwe stap in het spionageschandaal rondom Nvidia. Huang zal op 1 december verschillende commissies van het Huis van Afgevaardigden te woord staan. De commissievoorzitters hebben voor Huang vragen over zijn rol bij "gevaarlijke Chinese actoren" die toegang hebben gekregen "tot onze meest geavanceerde chips". En dan met name "over de rol van een mogelijke Chinese spion in dit schandaal".