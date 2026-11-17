TURIJN (ANP) - De Duitse tennisser Alexander Zverev is doorgedrongen tot de halve finales van de ATP Finals in Turijn. De nummer 1 van de wereldranglijst boekte tegen de Amerikaan Ben Shelton zijn tweede zege in de groepsfase: 6-2 7-6 (4).

Zverev won zondag zijn eerste partij tegen de Spanjaard Rafael Jódar. De tweevoudig winnaar van het evenement sluit de groepsfase af tegen Arthur Fils uit Frankrijk. Fils versloeg eerder op dinsdag Jódar met 4-6 6-2 6-2. Shelton en Fils kunnen zich als nummer 2 van de groep nog plaatsen voor de halve finales.

De ATP Finals is de seizoensafsluiter met de acht beste tennissers van het afgelopen jaar.