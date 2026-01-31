Musk zegt uitnodigingen bezoek eiland Epstein te hebben afgewezen

WASHINGTON (ANP) - Elon Musk zegt opnieuw de uitnodigingen te hebben afgewezen om een eiland van zedendelinquent Jeffrey Epstein te bezoeken. Vrijdag meldde CNN op basis van nieuwe vrijgegeven documenten dat de miljardair en topman van Tesla via e-mail een trip probeerde te regelen, al bleef onduidelijk of Musk het eiland daadwerkelijk heeft bezocht.

"Ik had heel weinig contact met Epstein en heb herhaaldelijk uitnodigingen afgewezen om naar zijn eiland te gaan of met zijn 'Lolita Express' te vliegen", stelt hij zaterdag in een reactie op een gebruiker van zijn socialemediaplatform X. Hij zegt dat hij zich er goed van bewust is dat "sommige e-mailcorrespondentie met hem verkeerd geïnterpreteerd kan worden en door tegenstanders gebruikt zou kunnen worden om mijn naam te besmeuren". Eerder zei Musk ook al dat hij een uitnodiging had geweigerd.

Verder meldt hij het belangrijk te vinden "dat we op zijn minst proberen degenen te vervolgen die ernstige misdaden met Epstein hebben gepleegd".