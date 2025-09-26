WSJ: gamebedrijf Electronic Arts wordt mogelijk van beurs gehaald

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse computerspellenbedrijf Electronic Arts (EA), bekend van sportgames en The Sims, wordt mogelijk van de aandelenbeurs in New York gehaald door een groep investeerders in een deal ter waarde van wel 50 miljard dollar. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van bronnen.

De groep wordt volgens de krant geleid door investeringsmaatschappij Silver Lake en het Saudische staatsinvesteringsfonds PIF en mogelijk wordt volgende week al een deal bekendgemaakt.

Op Wall Street sprong de koers van EA na het bericht ruim 14 procent omhoog. Het bedrijf maakt onder meer race- en voetbalgames, maar ook schiet- en actiespellen. Volgens The Wall Street Journal lopen er nog onderhandelingen over de prijs.