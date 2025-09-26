Israëlische wielrenners blijven welkom bij wielerbond UCI

KIGALI (ANP/RTR) - De Internationale wielerunie UCI blijft Israëlische wielrenners toelaten in wedstrijden. Voorzitter David Lappartient zei vrijdag tijdens het UCI-congres in Kigali dat sport moet verbinden en niet moet straffen.

"Het is normaal dat ze hier zijn, omdat we geloven, en dan spreek ik namens de UCI, maar ik kan ook zeggen namens de olympische waarden, dat sport niet een middel is om te straffen", zei Lappartient, die een dag eerder was herkozen als voorzitter. "Dus, Israëlische atleten zijn welkom, net als Palestijnse atleten en net als alle atleten in de wereld. Dat is de kracht van de olympische beweging."

Tijdens de Vuelta waren er veel pro-Palestijnse protesten tegen de deelname van wielerploeg Israel - Premier Tech. Een panel van experts van de Verenigde Naties riep deze week wereldvoetbalbond FIFA en de UEFA op Israël te schorsen, nadat een VN-onderzoekscommissie had geconcludeerd dat het land genocide pleegt in Gaza.