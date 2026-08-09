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WSJ: interesse Apple in chips Chinees CXMT ondanks zorgen in VS

Economie
door anp
zondag, 09 augustus 2026 om 15:00
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NEW YORK (ANP) - Apple praat met CXMT over de mogelijkheden om geheugenchips af te nemen van die Chinese maker van halfgeleiders. Elke mogelijke deal ligt politiek echter zeer gevoelig, schrijft The Wall Street Journal zondag op basis van ingewijden.
Volgens de zakenkrant maken sommige Amerikaanse beleidsmakers zich er zorgen over dat CXMT via deals met Amerikaanse bedrijven toegang kan krijgen tot Amerikaanse technische kennis. De ingewijden hebben gezegd dat Apple hoopt op de zegen van het Witte Huis om toch zaken te mogen doen met het Chinese bedrijf, aangezien het techconcern te midden van de opmars van kunstmatige intelligentie dringend meer chips nodig heeft.
CXMT baarde onlangs nog opzien door bij zijn beursgang in Shanghai direct ongeveer te verzesvoudigen in waarde. De DRAM-chips van CXMT worden onder meer gebruikt in datacenters. De in 2016 opgerichte onderneming heeft al 8 procent van de wereldwijde DRAM-markt in handen en concurreert met de Zuid-Koreaanse chipconcerns SK Hynix en Samsung, en het Amerikaanse Micron.
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