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Fernández wint op Silverstone in MotoGP eerste race dit seizoen

Sport
door anp
zondag, 09 augustus 2026 om 15:06
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SILVERSTONE (ANP) - De Spaanse motorcoureur Raúl Fernández heeft de Grote Prijs van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven en zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt in de MotoGP. Jorge Martín, de Spaanse leider in de WK-stand, eindigde als tweede voor de Italiaan Marco Bezzecchi.
Fernández startte vanaf de tweede plaats en reed dankzij een goede start op het circuit van Silverstone nagenoeg de hele race aan kop. Martín, die zaterdag de sprintrace won, slaagde er niet in zijn start vanaf pole position met een overwinning te verzilveren.
In de WK-stand heeft Martín 240 punten, 31 meer dan Bezzecchi, die de tweede plaats heeft overgenomen van Ai Ogura. De Japanner staat derde op 37 punten van Martín.
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