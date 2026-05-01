WSJ: luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines bereidt sluiting voor

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines bereidt zich voor om de activiteiten te staken. Dat melden ingewijden aan The Wall Street Journal.

De noodlijdende budgetmaatschappij had gehoopt een reddingspakket van 500 miljoen dollar (ongeveer 426 miljoen euro) van de Amerikaanse overheid rond te krijgen voordat het geld zou opraken. Maar Spirit Airlines kon volgens de bronnen niet genoeg steun krijgen van bepaalde obligatiehouders en de overheid om de financiering veilig te stellen die nodig is om het bedrijf draaiende te houden. Ook heeft de vliegmaatschappij last van de gestegen brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten.

Op de aandelenbeurzen in New York kelderde moederbedrijf Spirit Aviation tot 74 procent.

De Amerikaanse president Donald Trump zei vrijdag tegen verslaggevers in het Witte Huis dat de overheid nog steeds naar het reddingsplan kijkt en met een definitief voorstel komt. Een aankondiging kan volgens hem later vrijdag of zaterdag komen.