Trump verhoogt druk op Cuba met nieuwe sancties

Samenleving
door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 21:17
WASHINGTON (ANP/DPA/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump legt Cuba nieuwe sancties op. Hij verhoogt daarmee de druk op het communistisch bestuurde eiland, nadat hij eerder dit jaar de leider van Cuba's bondgenoot Venezuela had afgezet.
Het gaat volgens het Witte Huis om een aanscherping van bestaande sancties. Daarnaast komen er nieuwe maatregelen tegen "entiteiten, personen of gelieerde partijen" die het Cubaanse veiligheidsapparaat steunen of betrokken zijn bij corruptie of mensenrechtenschendingen, aldus een officiële verklaring.
De VS en het regime op Cuba, een eiland voor de Amerikaanse kust, hebben al sinds de communistische revolutie van de vorige eeuw een slechte relatie. De regering-Trump verwijt het land de eigen burgers te onderdrukken en vijanden van de VS te helpen.
Verklaring
"Cuba onderhoudt nauwe banden met andere landen die veel steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran, en biedt een veilige haven aan transnationale terroristische groeperingen, zoals Hezbollah", aldus de Amerikaanse verklaring.
Trump had zich al ingezet om olieleveranties aan Cuba te stoppen. Mede daardoor wankelt de Cubaanse economie. De president zei in maart dat hij waarschijnlijk "alles kan doen" wat hij wil met het eiland. "Ze zijn als land nu erg verzwakt."
Het Cubaanse regime probeerde vrijdag veerkracht te tonen op de Dag van de Arbeid. Cubanen gingen massaal de straat op en de invloedrijke oud-leider Raúl Castro (94), de broer van revolutionair Fidel Castro, deed mee aan een mars langs de Amerikaanse ambassade.
Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

20 tips om je auto in goede conditie te houden

Hoe slecht is kweekzalm nu echt?

Man wilde aanslag plegen met bijlen op Amalia en Alexia

Zo herken je schildklierproblemen (en wat je eraan kunt doen)

Tot welke hoogte ben je eigenaar van je tuin?

