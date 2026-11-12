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WSJ: Nvidia beraadt zich op ontslag van topman Jensen Huang

Economie
door anp
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SANTA CLARA (ANP) - Het bestuur van AI-chipconcern Nvidia beraadt zich op het ontslag van topman Jensen Huang vanwege twee buitenechtelijke relaties, meldt The Wall Street Journal. Een van de vrouwen, Alice Huang, wordt ervan verdacht een Chinese spion te zijn.
De beslissing valt nog op woensdag plaatselijke tijd, zeiden ingewijden tegen The Wall Street Journal.
Volgens The New York Times had Huang ook een verhouding met een werknemer die direct aan hem rapporteert. Dat is volgens de krant in strijd met de interne gedragscode van het bedrijf.
De Republikeinse senator Kevin Cramer heeft Huang opgeroepen om af te treden, aldus nieuwssite Politico.
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