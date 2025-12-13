ECONOMIE
WSJ: Trump zegt te neigen naar Warsh of Hassett als Fed-baas

Economie
door anp
zaterdag, 13 december 2025 om 9:04
anp131225048 1
WASHINGTON (ANP) - Donald Trump zegt dat hij neigt naar voormalig Fed-bestuurder Kevin Warsh of economisch adviseur van het Witte Huis Kevin Hassett als volgende voorzitter van de Federal Reserve. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal na een interview met de Amerikaanse president. Trump zei ook dat de volgende baas van de Amerikaanse centrale bank met hem zou moeten overleggen over de rentetarieven.
De termijn van Jerome Powell als voorzitter van de centralebankkoepel eindigt in mei. De president liet het afgelopen jaar vaak zijn ongenoegen blijken over de huidige voorzitter en vindt dat de Fed onder Powells voorzitterschap veel te traag was met het verlagen van de rente. Hoewel de Fed in principe onafhankelijk van de politiek beslist over het rentebeleid, heeft Trump meermaals geprobeerd zijn invloed op die keuzes te vergroten.
Trump maakt begin volgend jaar bekend wie de nieuwe voorzitter van de Fed wordt.
