Indiase voetbalfans gooien met stoeltjes bij bezoek Messi

CALCUTTA (ANP/RTR) - De driedaagse rondreis van Lionel Messi door India is chaotisch begonnen. Fans gooiden met stoeltjes en wierpen voorwerpen op het veld toen de Argentijnse voetbalvedette een rondje over de grasmat van het Salt Lake Stadium in Calcutta liep.

Messi zwaaide aanvankelijk naar de fans, maar snelde zich na ruim een kwartier richting de catacomben van het stadion. De aanvaller van Inter Miami is drie dagen in India. Hij ontmoet daar onder meer Bollywood-ster Shah Rukh Khan en premier Narendra Modi. De aanvaller wil ook trainingen voor jonge voetballers en een padeltoernooi bijwonen.

Een boze fan van Messi legde aan Indiase media uit waarom de situatie uit de hand liep. "We hebben 12.000 roepies (112 euro) voor een kaartje betaald en konden niets zien omdat er alleen maar beroemde mensen om Messi stonden", zei hij.

Voetbalfans uit India onthulden vrijdag een groot standbeeld van Messi. Het stalen kunstwerk is 21 meter hoog en wordt zaterdag onthuld in Calcutta. Messi was om veiligheidsredenen niet aanwezig bij de onthulling van het kunstwerk.