Hockeyers scoren zeven keer tegen Pakistan in Pro League

zaterdag, 13 december 2025 om 8:53
SANTIAGO DEL ESTERO (ANP) - De Nederlandse hockeyers hebben een ruime zege op Pakistan (7-3) geboekt in de Pro League. Thierry Brinkman en Guus Jansen scoorden tweemaal in het Argentijnse Santiago del Estero. Thijs van Dam, Timo Broers en Jorrit Croon troffen eveneens doel voor de ploeg van bondscoach Jeroen Delmée.
Pakistan debuteert in de zesde editie van de Pro League. De ploeg liet veel technische hoogstandjes zien, maar was niet effectief. Pakistan gaf ook veel strafcorners weg.
Nederland versloeg Pakistan woensdag met 5-2 en verloor vrijdag na een gelijkspel tegen Argentinië (1-1) de shoot-outs. Oranje stuit in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw op Argentinië.
