WSJ: VS overwegen verbod routers TP-Link om nationale veiligheid

WASHINGTON (ANP/RTR) - Amerikaanse autoriteiten overwegen om wifi-routers van de Chinese fabrikant TP-Link te verbieden. De populaire routers voor in huis worden in verband gebracht met cyberaanvallen, meldde The Wall Street Journal (WSJ) woensdag op basis van ingewijden. Producten van TP-Link zijn ook te koop in Nederland.

De autoriteiten onderzoeken volgens de bronnen of de routers een risico vormen voor de nationale veiligheid. De ministeries van Handel, Defensie en Justitie zijn onderzoeken begonnen naar het bedrijf. Een mogelijk verkoopverbod zou begin volgend jaar al kunnen ingaan. Het ministerie van Handel zou volgens de ingewijden werken aan een dagvaarding.

TP-Link is een van de grootste fabrikanten van wifi-routers ter wereld. In de Verenigde Staten heeft het bedrijf een marktaandeel van ongeveer 65 procent, aldus WSJ.