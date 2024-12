Federal Reserve verlaagt rente opnieuw, met kwart procentpunt

WASHINGTON (ANP) - De Federal Reserve heeft het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten verlaagd, zoals algemeen al werd verwacht op de financiële markten. De Fed verlaagde de rente met een kwart procentpunt, een stap die gelijk was aan die in november.

Daarmee gaat de rente in de VS nu naar een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent. De laatste keer dat het rentetarief op dit niveau stond, was in december 2022. Met een lagere rente wordt de economie gestimuleerd, bijvoorbeeld doordat de leenkosten voor huishoudens en bedrijven dalen.

Het is de derde keer dit jaar dat de Fed de rente verlaagt. Het rentebesluit was overigens niet unaniem; een van de beleidsmakers gaf de voorkeur aan het handhaven van de rente op 4,50 tot 4,75 procent. De overige elf stemden voor de verlaging, zo maakte de Fed bekend in een verklaring.

Uit nieuwe prognoses komt verder naar voren dat de Fed voor volgend jaar uitgaat van twee renteverlagingen van een kwart procentpunt. Dat waren er eerder dit jaar nog vier. Fed-voorzitter Jerome Powell gaf onlangs al aan dat de centrale bank "het zich kan veroorloven om iets voorzichtiger te zijn" met renteverlagingen in de toekomst, gezien de nog altijd goed draaiende Amerikaanse economie. Powell geeft later op de dag nog een toespraak.