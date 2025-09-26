WSJ: VS willen evenveel chipproductie als import, anders heffing

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering is van plan chipbedrijven te vragen hetzelfde aantal halfgeleiders in de Verenigde Staten te produceren als hun klanten van buitenlandse producenten importeren. Als een bedrijf na een bepaalde tijd geen een-op-een-verhouding hanteert, moeten bedrijven een importheffing betalen. Dit melden ingewijden aan The Wall Street Journal.

Volgens de bronnen heeft de Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick het plan besproken met de toplieden van halfgeleiderproducenten. Daarbij zou hij hebben gezegd dat de maatregel mogelijk nodig is vanwege de economische veiligheid.

Trump heeft vaker gedreigd heffingen op te leggen op chips. Vorige maand zei hij dat hij een tarief van ongeveer 100 procent zou opleggen op halfgeleiders, maar niet voor bedrijven die al in de VS produceren of dat al hebben toegezegd.

Vrijdag Nederlandse tijd kondigde Trump een importheffing van 100 procent aan op merk- of gepatenteerde farmaceutische producten vanaf 1 oktober.