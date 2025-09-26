Turkish Airlines bestelt 225 vliegtuigen van Boeing

ISTANBUL (ANP/RTR) - Turkish Airlines schaft maximaal 225 vliegtuigen van de Amerikaanse fabrikant Boeing aan, ter waarde van miljarden dollars. Het is een van de grootste vlootuitbreidingen van de Turkse nationale luchtvaartmaatschappij.

Het bestuur van Turkish Airlines keurde de bestellingen goed voor 75 Boeing 787 Dreamliners, bestaande uit vijftig vaste orders en 25 opties voor de B787-9 en B787-10 modellen. De levering is gepland tussen 2029 en 2034. De luchtvaartmaatschappij onderhandelt daarnaast met fabrikanten Rolls-Royce en GE Aerospace over motoren, reservemotoren en onderhoudsdiensten voor de 787-toestellen.

Daarnaast zijn de onderhandelingen met Boeing afgerond voor 150 Boeing 737 MAX-toestellen, bestaande uit honderd vaste bestellingen en vijftig opties voor de 737-8 en 737-10 MAX-varianten. De bestellingen voor de 737 MAX-toestellen zijn volgens Turkish Airlines onder voorbehoud van de succesvolle afronding van de onderhandelingen met motorenfabrikant CFM International.