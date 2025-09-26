ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Turkish Airlines bestelt 225 vliegtuigen van Boeing

Economie
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 8:27
anp260925065 1
ISTANBUL (ANP/RTR) - Turkish Airlines schaft maximaal 225 vliegtuigen van de Amerikaanse fabrikant Boeing aan, ter waarde van miljarden dollars. Het is een van de grootste vlootuitbreidingen van de Turkse nationale luchtvaartmaatschappij.
Het bestuur van Turkish Airlines keurde de bestellingen goed voor 75 Boeing 787 Dreamliners, bestaande uit vijftig vaste orders en 25 opties voor de B787-9 en B787-10 modellen. De levering is gepland tussen 2029 en 2034. De luchtvaartmaatschappij onderhandelt daarnaast met fabrikanten Rolls-Royce en GE Aerospace over motoren, reservemotoren en onderhoudsdiensten voor de 787-toestellen.
Daarnaast zijn de onderhandelingen met Boeing afgerond voor 150 Boeing 737 MAX-toestellen, bestaande uit honderd vaste bestellingen en vijftig opties voor de 737-8 en 737-10 MAX-varianten. De bestellingen voor de 737 MAX-toestellen zijn volgens Turkish Airlines onder voorbehoud van de succesvolle afronding van de onderhandelingen met motorenfabrikant CFM International.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-437554907

Poetin gooit btw omhoog: Russen moeten kromliggen voor oorlogseconomie

ANP-537343582

Staat de Russische economie inderdaad op instorten, zoals Trump zegt?

generated-image (28)

De fatale fout die mannen maken op dating-apps

ANP-203217114

De dokter die de nazi's trainde bepaalt nog steeds de psychiatrie

shutterstock_1641311758

4 aanwijzingen dat hij de ware niét is

anp250925158 1

Zelensky dreigt met aanvallen op Kremlin als Poetin niet inbindt

Loading