Roeisters dubbeltwee veroveren goud op WK

Sport
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 9:01
SHANGHAI (ANP) - Roeisters Roos de Jong en Benthe Boonstra hebben op de wereldkampioenschappen in Shanghai de gouden medaille veroverd in de dubbeltwee. De Nederlandse boot liet in een spannende race China en Belarus achter zich.
De Jong en Boonstra roeien dit jaar voor het eerst samen. De Jong won eind mei bij de Europese kampioenschappen in het Bulgaarse Plovdiv wel al goud samen met Tessa Dullemans in de dubbeltwee. Boonstra kwam tijdens dat toernooi in actie in de skiff.
Boonstra veroverde vorig jaar in de vierzonder de olympische titel bij de Spelen van Parijs, waar De Jong in de dubbelvier beslag legde op de zilveren medaille.
