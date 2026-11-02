Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

WSJ: VS willen gaslevering Rusland aan Europa via Oekraïne

Economie
door anp
anp021126043 1
Volg ons op Google Nieuws
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De VS pleiten voor een constructie waarin Rusland de verkoop van aardgas aan Europa via pijpleidingen door Oekraïne zou hervatten, meldt de Wall Street Journal. Het plan zou in september door Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff zijn voorgelegd tijdens bezoeken aan Moskou en Kyiv.
Het Russische gas zou via een Amerikaanse tussenpersoon worden verkocht om Europese beperkingen te omzeilen, aldus de krant, die zich baseert op anonieme Amerikaanse, Europese en Oekraïense functionarissen.
Het Europees Parlement stemde eind vorig jaar in met een verbod op import van gas uit Rusland in 2027, om zo de energieafhankelijkheid van dat land in te perken.
De Russische export naar Europa via Oekraïne werd eind 2024 stopgezet toen een verdrag tussen de twee landen afliep en Kyiv weigerde dit te verlengen. De pijpleidingen die door Oekraïne lopen, zijn tijdens de al ruim 4,5 jaar durende oorlog intact gebleven.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

Verwarming uit in de slaapkamer? Onder 15 graden loop je meer risico op schimmel

Een oudere man in pyjama loopt ’s nachts door een donkere gang naar de wc, met alleen het licht van een nachtlampje.

Ouder worden en 's nachts steeds vaker naar de wc: hier komt dat door

shutterstock_2723896355

Bij welke snelheid rijdt je auto écht het zuinigst? Het antwoord staat niet op je snelheidsmeter

0a5af77d-dc94-4b7d-96bc-12f738238bd5

Is bruine rijst écht gezonder? Het antwoord is minder simpel dan je denkt

AA2bBPu7

Plaque in je slagaders verdwijnt niet, maar kan wel stabieler worden: zo verklein je de kans op een hartinfarct

Een vrouw haalt een wit draadloos oordopje uit haar oor.

Hoe vaak maak je je oren schoon? Met een wattenstaafje doe je meer kwaad dan goed

Loading