WSJ: waardering ruimtevaartbedrijf SpaceX naar 800 miljard dollar

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - SpaceX, het commerciële ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, voert gesprekken over een aandelenverkoop door insiders waarbij de onderneming gewaardeerd zou worden op 800 miljard dollar. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van bronnen.

Daarmee zou de waarde zijn verdubbeld vergeleken met juli, toen bij een aandelenverkoop door SpaceX een waarde van 400 miljard dollar werd toegekend aan het bedrijf. Ook zou SpaceX, voluit Space Exploration Technologies Corp, daarmee weer de waardevolste startup ter wereld zijn. Dat record was eerder in handen van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI dat in oktober nog werd gewaardeerd op 500 miljard dollar.

Het in Hawthorne, Californië, gevestigde bedrijf heeft tientallen succesvolle lanceringen van zijn Falcon 9- en Falcon Heavy-raketten op zijn naam staan. Daarnaast bracht SpaceX de afgelopen jaren duizenden satellieten in een baan om de aarde.

Verkopen door werknemers

Bij een aandelenverkoop door insiders gaat het bijvoorbeeld om verkopen door werknemers die al lang bij een bedrijf werken of vroege investeerders in een onderneming. Daarbij kan een bedrijf ook die aandelen zelf terugkopen.

Nieuwssite The Information meldde vrijdag dat SpaceX voor eind volgend jaar op een beursgang mikt voor het gehele bedrijf, inclusief zijn satellietennetwerk Starlink. Het bedrijf zou volgens de site investeerders op de hoogte hebben gebracht van de plannen voor een beursgang.