Nuis tweede achter Stolz op 1500 meter in Heerenveen

HEERENVEEN (ANP) - Schaatser Kjeld Nuis is bij de derde wereldbekerwedstrijd in Heerenveen als tweede geëindigd op de 1500 meter. De 36-jarige olympisch kampioen moest met 1.43,31 de zege laten aan de Amerikaan Jordan Stolz, die met 1.42,55 het baanrecord van Nuis uit de boeken reed (1.43,00). De Chinees Ning Zhongyan werd derde met een tijd van 1.43,87.

Joep Wennemars kon in zijn rit Stolz anderhalf rondje bijhouden, maar had geen antwoord op de Amerikaan in de laatste twee ronden. Achter Stolz eindigde Wennemars in 1.44,86 als zesde. Tim Prins was met 1.44,82 net iets sneller dan Wennemars en werd vijfde. Hij verloor zijn rit van het 18-jarige Duitse talent Finn Sonnekalb (1.44,28), die als vierde eindigde.

Nuis vloog erin in de slotrit tegen Ning, maar verloor veel tijd op Stolz in de tweede volle ronde. Hij bleef Ning wel nog voor en greep zilver.