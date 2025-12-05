X krijgt boete 120 miljoen van EU, onder meer om blauwe vinkjes

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft socialemediaplatform X een boete opgelegd van 120 miljoen euro voor het overtreden van Europese digitale regels, onder meer vanwege misleiding over blauwe vinkjes.

Met de blauwe vinkjes kon eerder worden geverifieerd dat er daadwerkelijk een persoon achter een X-account zit. Sinds de overname door Elon Musk kunnen de blauwe vinkjes echter worden gekocht. Ze zijn daarmee misleidend, concludeert Brussel.

Verder is X volgens de Commissie in overtreding omdat het niet transparant genoeg is in zijn advertentiedatabank, die niet goed doorzoekbaar en betrouwbaar is. Daarmee is het niet makkelijk zoeken naar bijvoorbeeld neppe politieke advertenties die rondgaan op het platform, aldus een hoge EU-functionaris. Ook krijgt X de boete omdat onderzoekers niet genoeg toegang krijgen tot gegevens van het bedrijf die openbaar zouden moeten zijn.

Apple en Google

Er lopen nog meer onderzoeken of X eventueel ook in andere aspecten in overtreding is met de Digital Services Act (DSA), die techbedrijven dwingt meer te doen aan toezicht op onlineplatformen. X kan nog in beroep tegen de boete.

Eerder kregen Apple en Google al boetes opgelegd van Brussel. Het levert woede op bij de techbedrijven, alsook bij de Amerikaanse president Donald Trump. De Amerikaanse regering zegt bepaalde handelstarieven voor staal pas te willen opheffen als de EU haar techregels versoepelt.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft al meerdere keren gezegd dat niet te zullen doen. "Wij gaan over onze eigen regels."