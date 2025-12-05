Wereldwijde voedselprijzen dalen voor derde maand op rij

ROME (ANP/RTR) - De wereldwijde voedselprijzen zijn in november voor de derde maand op rij gedaald. Alle belangrijke basisvoedingsmiddelen, met uitzondering van granen, lieten vorige maand een daling zien, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). De daling kwam voornamelijk door ruime voorraden.

De FAO-voedselprijsindex, die als wereldwijde graadmeter voor de voedselprijzen geldt, daalde met 2,1 procent vergeleken met een jaar eerder en bereikte het laagste niveau sinds januari. De index staat ruim een vijfde onder het niveau van de piek in maart 2022, na de Russische inval in Oekraïne.

De vleesprijs daalde met 0,8 procent, vooral door prijsdalingen van varkens- en kippenvlees. De rundvleesprijzen stabiliseerden door de afschaffing van Amerikaanse importtarieven op rundvlees. Zuivel werd 3,1 procent goedkoper en daalde voor de vijfde maand op rij door de toegenomen melkproductie en export.