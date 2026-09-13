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Xi roept BRICS-landen op tot meer samenwerking, ook op AI-gebied

Economie
door anp
zondag, 13 september 2026 om 10:26
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NEW DELHI (ANP/AFP/RTR) - De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op om de samenwerking te versterken, onder meer op het gebied van AI. Dat zei hij tijdens een BRICS-top in India.
Volgens Xi kunnen de landen samen serieuze vooruitgang boeken. BRICS is een samenwerkingsverband van elf landen, waaronder China, India en Rusland.
Volgens de Chinese president moeten de landen daarvoor onder meer hun nauwe banden met andere opkomende markten en landen benutten. "We moeten broedplaatsen voor innovatie creëren, traditionele industrieën moderniseren, opkomende sectoren ontwikkelen en toekomstige industrieën opzetten", zei Xi zondag op de bijeenkomst.
Om dat te bereiken gaat China onder meer een open-sourcezone voor kunstmatige intelligentie opzetten voor de BRICS-landen. Daarin moeten de landen gaan samenwerken bij de ontwikkeling en toepassing van AI-modellen. Het doel is uiteindelijk "een open ecosysteem voor AI op te bouwen", zei de Chinese president.
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