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Oekraïne: Rusland heeft aanval uitgevoerd bij grens met Polen

Samenleving
door anp
zondag, 13 september 2026 om 10:43
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KYIV (ANP) - Rusland heeft volgens Oekraïne een aanval uitgevoerd nabij de Oekraïens-Poolse grens. Minister Andri Sybiha van Buitenlandse Zaken spreekt op X van "barbaarse aanvallen" die niet alleen op zijn land gericht zijn, maar ook op de Europese Unie en de NAVO. Hij grijpt het voorval aan om om meer steun te vragen.
"Dit is de terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO 'klopt'. De Russische barbaren staan aan uw poorten, waarde partners", aldus Sybiha.
Volgens de buitenlandminister moeten de landen harder optreden tegen Rusland. "Geen halve besluiten, maar compromisloze, krachtige stappen. Volledig handelsembargo. Volledige inreisverboden. Volledige sancties tegen het militair-industriële complex."
Sybiha zegt dat de aanval plaatsvond bij de grensovergang Jahodyn, aan de noordkant van Oekraïne. De grensovergang ligt tientallen kilometers ten oosten van de Poolse stad Lublin.
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