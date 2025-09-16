Youforce: nettomaandsalaris Jan Modaal stijgt met ruim 38 euro

AMERSFOORT (ANP) - Werkende Nederlanders met een modaal inkomen gaan er volgend jaar maandelijks netto 38,50 euro op vooruit. Dat volgt uit doorrekeningen van hr-dienstverlener Youforce, voorheen Visma Raet, na de bekendmaking van de rijksbegroting op Prinsjesdag.

Het modale inkomen komt momenteel neer op 3875 euro bruto, volgens de onderneming. Door alle aangekondigde maatregelen gaat het bedrag dat mensen onderaan de streep op de salarisstrook overhouden per 1 januari met ongeveer 1,3 procent omhoog. Nederlanders die dit jaar twee keer modaal verdienen, zien hun nettosalaris met bijna 1 procent toenemen. Dat komt neer op 48,09 euro meer salaris.

Het is voor het elfde jaar op rij dat Youforce de impact berekent van de Prinsjesdagplannen. Nederlanders die het minimumloon verdienen gaan er daarentegen op achteruit. Het hangt er daarbij wel vanaf hoeveel uur per week iemand werkt.

Berekeningen

Nederlanders die het minimumloon verdienen en 36 uur per week werken, gaan er volgens Youforce 13,67 euro op achteruit tot 1923,47 euro. Mensen met het minimumloon die 38 uur per week aan de slag zijn, zien hun nettosalaris met 14,42 euro dalen en voor degenen die een 40-urige werkweek draaien gaat het om 0,25 euro minder nettosalaris.

De HR-dienstverlener stelt dat de berekeningen onder voorbehoud zijn van eventuele wijzigingen in de pensioenpremies.