ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Steeds minder vlees in je burger: Hoe hybride vlees langzaam onze supermarkt verovert

Voedsel & Koken
door Gerard Driehuis
dinsdag, 04 november 2025 om 13:36
shutterstock_2511417961
De tijd dat een hamburger uitsluitend uit vlees bestond, is voorbij. Supermarkten als Jumbo en Lidl versnellen de eiwittransitie door hybride vleesproducten te introduceren. Inmiddels is al 65% van de hamburgers en worsten bij Jumbo deels plantaardig samengesteld, vaak met veldbonen van Nederlandse bodem. Volgens Jumbo wordt dit bewust niet uitbundig gecommuniceerd: “Op die manier maken we het voor klanten eenvoudiger om mee te doen aan een meer plantaardig dieet, zonder hen af te schrikken”.
Vleesleverancier Van Loon verkoopt nu 3% hybride vlees en wil dit in 2027 verhogen naar 7,5%. Ook andere fabrikanten en retailers werken steeds vaker met hybride producten, waarbij tot 30% van het vlees wordt vervangen door plantaardige eiwitten. Voor consumenten betekent dat een subtiele verandering in het schap, vaak gecommuniceerd via een kleine aanpassing in de ingrediëntenlijst.
Voordelen en consumentengedrag
  • Hybride vlees is duurzamer én vaak gezonder door minder verzadigd vet en meer vezels.
  • Volgens ProVeg kan het zelfs lekkerder zijn dan klassiek vlees, zeker als het percentage plantaardig oploopt.
Nederlandse supermarkten streven naar een voedingspatroon waarbij in 2030 het aandeel plantaardige eiwitten stijgt naar 60% en dierlijke eiwitten daalt naar 40%. Op dit moment is die verhouding nog 40:60 in het voordeel van dierlijk eiwit. De trend richting hybride is dus onderdeel van een grotere maatschappelijke transitie.​

Lees ook

De comeback van vlees en het imagoprobleem van vegan etenDe comeback van vlees en het imagoprobleem van vegan eten
Het wordt tijd dat tot je doordringt hoe slecht vlees eten eigenlijk isHet wordt tijd dat tot je doordringt hoe slecht vlees eten eigenlijk is
Aluminiumfolie en andere barbecueblundersAluminiumfolie en andere barbecueblunders
Carnivore man eet acht maanden alleen dierlijke producten en bezwijkt bijnaCarnivore man eet acht maanden alleen dierlijke producten en bezwijkt bijna
Gekweekte vis is nog slechter dan gewone visGekweekte vis is nog slechter dan gewone vis
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-426259241

Nieuw-Zeelanders verlaten massaal hun land: "Mooie bergen betalen de huur niet"

182848766_m

Omega-3 is goed voor je, tot je er mee stopt

ANP-12164401

Aluminiumfolie in je vriezer? Klinkt gek, maar het werkt perfect

shutterstock_2143242275

Aan deze signalen zie je dat je te veel drinkt

gandr-collage (26)

Waarom Starbucks over zijn hoogtepunt is

211299337_m

Dit is waarom vrouwen langer leven dan mannen

Loading