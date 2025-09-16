ECONOMIE
Spaanse koning ziet 'ondraaglijke humanitaire crisis' in Gaza

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 21:41
CAIRO (ANP) - Tijdens zijn bezoek aan Egypte heeft de Spaanse koning Felipe zich dinsdag uitgelaten over de nijpende humanitaire situatie in de door Israël belegerde Gazastrook. De 57-jarige vorst spreekt van "onbeschrijfelijk lijden" van de bevolking daar, en ziet dat alleen maar erger worden.
"Het laatste deel van dit conflict is ontaard in een ondraaglijke humanitaire crisis, het onbeschrijfelijke lijden van honderdduizenden onschuldige mensen en de totale verwoesting van Gaza", aldus Felipe.
Spaanse media schrijven dat de koning zich normaal gesproken zelden uitspreekt over internationale kwesties. Vanuit de Spaanse regering daarentegen klinkt er al sinds het begin van de Gazaoorlog steevast kritiek in de richting van Israël.
Zo besloot het kabinet maandag nog een contract ter waarde van 700 miljoen euro, voor de aanschaf van Israëlische raketwerpers, te annuleren. Een besluit dat volgt op de eerdere aankondiging van premier Pedro Sánchez om een permanent wapenembargo tegen Israël in te voeren.
