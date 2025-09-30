YouTube schikt met Trump voor 24,5 miljoen dollar

WASHINGTON (ANP) - Google betaalt 24,5 miljoen dollar (zo'n 20,9 miljoen euro) om een rechtszaak van de Amerikaanse president Donald Trump te schikken na zijn schorsing van videoplatform YouTube kort na de bestorming van het Capitool in 2021.

22 miljoen dollar van het schikkingsbedrag gaat naar de bouw van een nieuwe balzaal in het Witte Huis, een project dat Trump belangrijk noemt. Nog eens 2,5 miljoen dollar wordt verdeeld onder andere eisers, waaronder de conservatieve organisatie American Conservative Union.

Daarmee is Google, eigenaar van YouTube, het laatste van de drie grote techbedrijven, naast Meta en X, dat een schikking treft met Trump over zijn verbanning aan het einde van zijn eerste ambtstermijn. Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis meerdere voor hem gunstige schikkingen gesloten met technologie- en mediabedrijven. In januari stemde Meta ermee in om 25 miljoen dollar te betalen om de rechtszaak rond Trumps schorsing van Facebook te schikken.