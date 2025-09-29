ECONOMIE
Britse oud-premier Tony Blair prijst vredesplan van Trump

Samenleving
door anp
maandag, 29 september 2025 om 22:50
anp290925172 1
LONDEN (ANP) - De Britse oud-premier Tony Blair, die wordt genoemd in het Amerikaanse vredesplan voor Gaza, heeft het voorstel "moedig en slim" genoemd. "Het biedt ons de beste kans om twee jaar van oorlog, ellende en lijden te beëindigen. Ik bedank president Trump voor zijn leiderschap, vastberadenheid en toewijding", citeert Sky News uit een verklaring van Blair.
Het Witte Huis maakte het vredesvoorstel maandag openbaar. Er staat in dat een internationaal orgaan toezicht moet houden op het dagelijks bestuur van Gaza. Die zogenoemde Board of Peace wordt volgens het plan "geleid en voorgezeten door president Donald J. Trump". Andere leden worden later bekendgemaakt, maar Blair werd alvast bij naam genoemd.
De voormalige leider van de centrumlinkse politieke partij Labour noemde het in zijn reactie een belangrijk signaal dat Trump het orgaan wil voorzitten. Daarmee wordt volgens hem blijk gegeven van betrokkenheid bij en vertrouwen in de toekomst van Gaza.
