Tim Hofman en Wilfred Genee genomineerd voor Dutch Podcast Award

DEN HAAG (ANP) - Tim Hofman en Wilfred Genee behoren tot de genomineerden voor een prijs bij de Dutch Podcast Awards. Initiatiefnemer BNR Nieuwsradio maakte maandag de genomineerden in elf categorieën bekend.

Een vakjury van 30 makers koos uit meer dan 400 inzendingen de lijst met genomineerden. Hofman staat op de lijst met Radio BOOS, Genee met Zolang het leuk is. Ook Saskia Belleman (De zaak ontleed) en Monica Geuze (Geuze & Gorgels) behoren tot de kanshebbers.

De komende weken worden de genomineerde podcasts per categorie opnieuw beluisterd en beoordeeld. Ook zijn de stembussen voor de publieksprijs geopend. Daarvoor telt alleen het aantal stemmen van luisteraars.

De Dutch Podcast Awards worden op 4 november uitgereikt in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.