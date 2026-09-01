ANWB kreeg in zomer 15 procent meer medische hulpvragen

DEN HAAG (ANP) - De ANWB Alarmcentrale heeft dit jaar tijdens "een druk zomerseizoen" 15 procent meer medische hulpvragen gekregen vanuit het buitenland ten opzichte van vorig jaar. Vaak voorkomende medische hulpvragen gingen over buikklachten, letsel na een ongeval, oorontstekingen en andere infecties. "Die stijging zagen we terug in vrijwel alle populaire vakantielanden," zegt Victor Geskes, directeur van de ANWB Alarmcentrale. "Een duidelijke oorzaak is niet aan te wijzen, maar de aanhoudende hitte in delen van Europa kan daarbij zeker een rol hebben gespeeld."

In totaal waren er ruim 900.000 meldingen uit binnen- en buitenland, een kleine stijging. Er waren vrijwel evenveel mensen met autopech.

Ook de alarmcentrale van Eurocross meldde maandag dit jaar meer medische hulpvragen te hebben ontvangen. Opvallende redenen waren natuurgeweld, scooterongelukken en mogelijke hondsdolheidbesmettingen. Hulpmeldingen vanwege maag-darminfecties kwamen het vaakst voor.