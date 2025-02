Zakenkrant: Nissan trekt zich terug uit fusiegesprekken met Honda

YOKOHAMA (ANP/BLOOMBERG) - De geplande fusie tussen de Japanse autofabrikanten Honda en Nissan is van de baan, meldt de Japanse zakenkrant Nikkei. Nissan kon zich hier niet in vinden en besloot zich terug te trekken. Honda had voorgesteld om Nissan als dochteronderneming onder te brengen, in plaats van het oorspronkelijke plan om beide bedrijven samen te voegen onder een nieuwe houdstermaatschappij.

Eind vorig jaar werd bekend dat de twee concurrenten als één bedrijf zouden samengaan. Zo hoopten ze sterker te staan in de concurrentiestrijd met Chinese autofabrikanten. Het nieuwe fusiebedrijf had in augustus van dit jaar beursgenoteerd moeten zijn. Beide bedrijven zouden volgens het oorspronkelijke plan hun eigen merken behouden, waaronder Honda's grote motorfietsenafdeling.

Op de beurs in Tokio ging het aandeel Nissan ruim 5 procent omlaag na het nieuws. Honda werd juist bijna 8 procent meer waard.